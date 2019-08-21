Olcay Şahan: Benim felsefemde yatmak yoktur

Denizlispor'un Trabzonspor'dan renklerine bağladığı yeni transferi Olcay Şahan, yeşil-siyahlı ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ı yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şahan, "İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takımımızın ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Benim felsefemde yatmak yoktur. Çalışkan biri olduğumu herkes bilir. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Antalyaspor maçıyla ben de lige başlayacağım. Birçok takım beni transfer etmek istedi. Şartları benim felsefeme uyan bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim. Kendimi burada yeniden göstermek istiyorum. Trabzonspor'da son dönemde kaçırdığım maçları burada oynayarak telafi etmek istiyorum" dedi.

Gurbetçi yıldız, Denizlispor'un üst sıraları hedefleyen bir kulüp olduğunu belirterek, "Başkanımız Ali Çetin'in ilk 5 hedefini duymuştum. Takıma çok sağlam transferler yaptı. Ligin deneyimli ve iyi futbolcularını kadroya kattı. İddialı konuşmasını da çok normal karşılıyorum. Çünkü bu takımın ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.