Recep Niyaz'dan itiraf! "Galatasaray maçında..."

Galatasaray karşısında Süper Lig'de sezonun ilk golünü atarak galibiyette pay sahibi olan Yukatel Denizlispor'un 10 numarası Recep Niyaz, önemli olanın 3 puan olduğunu söyledi.

Altyapı patentli yıldız, "Galibiyette pay sahibi olmak benim için mutluluk verici. Takım olarak çok iyi hazırlanmıştık. Hepimiz bu karşılaşmadan puan alacağımıza inanıyorduk. 3 puan olunca çok ayrı bir güzelliği oldu. Ben maça aslında kötü başlamıştım. İlk 3 topu kaybetmiştim. Süper Lig'de oynamayalı uzun bir süre olmuştu. Tabi karşınızdaki takım ligin önde gelen takımlarından biri olunca ister istemez psikolojik olarak biraz etkileniyorsunuz. Daha sonra toparlanıp pozisyonlara girdim. Gol attığım için de çok mutluyum ama önemli olan 3 puan almaktı. Lige 3 puanla başladık. İyi başladık, umarım iyi götürür iyi de bitiririz" dedi.