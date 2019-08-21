Transfer: Trabzonspor, Daniel Sturridge ile anlaştı

Bordo-mavililerin iki aydır transferi için yoğun çaba harcadığı İngiliz golcü, önceki gece İstanbul'a gelmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün 29 yaşındaki golcü ile masaya oturdu ve şartları yazılı olarak sundu. Görüşmelerde sona gelindiği ve bugün son kez görüşülmesinin ardından oyuncuyla imzaların atılacağı kaydedildi.

Kendisine gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u seçen Sturridge, 3 yıllığına bordo-mavili formayı giyecek ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş alacak. Yıldız isme ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası ödenecek.

KAMIL AHMET YOK

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK Atina ile oynayacağı maç için dün Yunanistan'a gitti. 20 kişilik kadroda Kamil Ahmet yer almadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da yarın Atina'ya gideceği bildirildi. Bu arada zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor naklen ekranlara getirecek.

FERNANDES İÇİN ERKEN PAZARLIK

KASIMPAŞA maçında gösterdiği başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç stoper Ivanildo Fernandes'in bonservisi için Trabzonspor hiç beklemeden harekete geçiyor. Bir yıllığına kiralık olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımından transfer edilen oyuncu için teknik heyet ve scout ekibinden olumlu geri dönüşler alan yönetim, sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan oyuncu da bonservis pazarlığına oturmaya hazırlanıyor. İlk kez Kasımpaşa maçında görücüye çıkan Fernandes'in AEK maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.