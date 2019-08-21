Yücel İldiz: 1-2 transferimiz daha olacak

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönüp sezona son şampiyon Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek müthiş başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.

Son 2 sezonun şampiyonunu mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirten İldiz, "Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Her zaman için çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan bir takım inşa etmek istiyoruz" dedi.



Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil-siyahlılarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Yücel İldiz, ligin ilk maçlarının her zaman zorlu geçtiğini belirtti.



Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden İldiz, "Son bir hafta içerisinde rakibimizi iyi analiz ettik. Sezonun açılış maçında iki şampiyona yakışan bir maç olması gerekiyordu. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Fatih hoca ve ekibini söylemeye gerek yok. Onlar Avrupa ve Türkiye'de gururumuz. Biz de kendimize göre bir camiayız. Denizlispor olarak yakışanı yaptık" diye konuştu.



Takım olarak Antalyaspor maçına konsantre olduklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan takım yaratma adına çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor geçen yıl beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu sezona kazanarak başladılar ve belli bir oyunları var. Çok sabırlı oynamasını biliyorlar. O nedenle Antalya'da işimiz hiç kolay olmayacak" dedi.



"Bizim de bir oyun anlayışımız var" diyen yeşil-siyahlı ekibin teknik patronu İldiz, "Oyun anlayışımızı geliştirerek devam etmek zorundayız. Transferin sonuna giriyoruz. Takıma 1-2 oyuncu transferimiz daha olacak. Hafta sonuna kadar ciddi çalışmamız lazım. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz şu an için Antalyaspor maçı. Sezona kazanarak başladık ve bu kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.