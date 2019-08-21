Zanka: Doğru karar vermişim

Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık imza atan Zanka ilk maçına Gazişehir karşısında çıkarken, güçlü fiziği ile ön plana çıktı.

Danimarkalı oyuncu karşılaşma sonrası duygularını dile getirirken, "Kopenhang'da oynarken 'Fenerbahçe yapmak' tabirini biliyordum. İlk teklifi aldığımda takımla ilgili bir bilgim yoktu ama bu tabirin ünü nedeniyle teklifi kabul etmem gerektiğini düşündüm. Premier Lig'de de dolu tribünlere çok maç oynadım ama hayatımda hiç böyle bir atmosfer yaşamadım. 90 dakika boyunca Fenerbahçe taraftarının coşkusu bizi sürekli ileri itti, gol aramaya itti. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Güzel bir başlangıç yaptık ama bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım" dedi.