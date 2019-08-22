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: Her şeyimi vereceğim

2+1 yıllık imzayı atan Sturridge, “Benim için en doğru tercih Trabzonpor’du. Futbola açım ve hedeflerim var. Bu kulübe her şeyimi vermeye geldim” dedi

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Daniel Sturridge: Her şeyimi vereceğim

Trabzonspor; Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen, kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Daniel Sturridge'de mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki santrforla 2+1 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. İngiliz futbolcuya her sezon için 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro garanti para ödenecek. En son Liverpool forması giyen ve bonservisi elinde olan Sturridge'e forma giydiği her sene için de 2 milyon Euro imza parası verileceği belirtildi.

Trabzonspor şehrini ve takım planlamasını çok beğenen yıldız oyuncu duygularını şöyle dile getirdi: "Hedeflerim ve planlarım var. Futbola açım. Benim için en doğru kulüp Trabzonspor'du. Sizin bana yaklaşımınız beni ve ailemi oldukça memnun etti. Trabzonspor'a her şeyimi vermeye geldim."

Sturridge'nin transferinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sertaç Güven 38 gün süren boyunca oyuncunun tüm ailesiyle görüştü. Oyuncuyu isteyen 13 kulübü bireysel diyaloglarıyla ekarte etti.

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Daniel Sturridge: Her şeyimi vereceğim
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