Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Monaco'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı

, 'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı

'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:05
Galatasaray, Monaco'dan Falcao Vizesini henüz alamadı

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.

Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor.

Galatasaraylı taraftarın Falcao'ya 'Çav Bella'lı daveti sosyal medyada olay oldu

TRANSFER ÇALIŞMALARINI RESMİ OLARAK YÜRÜTEN MENAJER AHMET BULUT'TAN AÇIKLAMA!

Ahmet Bulut DHA'ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco yönetimi, Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.

Galatasaray transfer haberleri: Falcao transferi için her şey hazır! Son dakika beklentisi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Monaco'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN