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'dan 04'e 4 yıllık imza

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 04, 18 yaşındaki Türk kökenli futbolcusu ile profesyonel kontrat yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 19:58
Levent Mercan'dan Schalke 04'e 4 yıllık imza

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, alt yapıdan yetişen Levent Mercan ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü David Wagner, Levent Mercan'ın profesyonel sözleşmeyi hak ettiğini belirterek, "Levent'in hedefi her genç oyuncu gibi kendisini daha fazla geliştirmek. Bunun için bizden her türlü desteği alacak." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu da profesyonel sözleşme imzalayarak bir hayaline ulaştığını aktararak, gelecek yıllarda kendisini daha da geliştirmek için çalışacağını kaydetti.

Levent Mercan bu sezon Schalke 04'ün Almanya Kupası 1. turunda Drochtersen/Assel takımını 5-0 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girmiş ve 1 gol atmıştı.

18 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da Borussia Möchengladbach-Schalke 04 maçının uzatma dakikalarında oyuna girmiş ve ilk kez Bundesliga'da forma giymişti.

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Levent Mercan'dan Schalke 04'e 4 yıllık imza
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