Quaresma, Lens ve Medel görüşme odasına

Beşiktaş yönetimi transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Jeremain Lens ile görüşmelere başladı. Takımının tecrübeli üçlüsünden kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeleri istendi. Sol kanat transferi sonrası kulübeye çekilecek Quaresma, Avcı'nın sistemine yeterli uyumu sağlayamadı. Medel ise Haziran ayında ayrılığı kafasına koysa da gelen teklifler yeterli bulunmamıştı ve son olarak kulüpten bonservisini talep etti.

Jeremain Lens'e ise ülkesi Hollanda'dan PSV Eindhoven talip olurken, üç oyuncu için de isteyenlere kolaylık sağlanacağı iletildi.

'GİTMİYORUM'

Beşiktaş'ta yolcular listesine giren Quaresma, İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son yılındayım ve burada kalıp kulübüme, taraftarlarıma şampiyonluğa ulaşma yolunda yardımcı olacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" mesajını paylaştı.

Quaresma, Sivas deplasmanında gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

CENK TOSUN DEFTERİ KAPANDI

EVERTON forması giyen Cenk Tosun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi. Milli futbolcu, teklifi doğrularken, "Beşiktaş yönetimi bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyah-beyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra da bir görüşme yapmadık" şeklinde konuştu. İlk hedefinin Everton'da sürekli forma bulmak olduğunu da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. . Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim" mesajını verdi.