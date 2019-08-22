Radamel Falcao - Galatasaray transferi: Monaco'da kritik gün

Galatasaraylı taraftarların günlerdir yolunu gözlediği Radamel Falcao için bugün Monaco'da çok kritik bir gün yaşanacak. Fransa'daki ilişkileri iyi olan menajer Özgün Koyutürk, Monaco kulübünün yöneticileriyle son kez masaya oturacak.

Kolombiyalı oyuncunun, Abdurrahim Albayrak'la birlikte fotoğraf çektirmesi ve hafta sonu oynanan Metz maçında sakatlığını gerekçe gösterip forma giymemesi işleri arap saçına çevirdi. Çünkü, Fransızlar 'sakatım' diyerek oynamayan Falcao için Galatasaray'dan bonservis bedeli talep ediyor.

Koyutürk, menajer Ahmet Bulut'la birlikte, Monaco'ya bir kez daha "Bonservis ücreti istemeyin" diyecek ve Fransız ekibinin inadını kırmaya çalışacak. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Falcao, özel jetle İstanbul'a getirilecek. Aksi durumda pazarlıklar yine devam edecek ve süreç daha da uzayacak. Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov da dün, "Falcao'nun bir yıl daha kontratı var ve buna saygı göstermeli" diyerek işi yokuşa sürdü...

Falcao'ya yer açıldı

Mitroglou ve Ozornwafor'un gidişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı futbolcu sayısı 13'e düştü. Böylece Falcao'ya yer açıldı.