Tolga Ciğerci: Her şeyi Fenerbahçe'ye borçluyum

FENERBAHÇE ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalayan ancak, sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nın hasreti geçtiğimiz pazartesi akşamı sona erdi. Uzun süren tedavinin ardından ilk kez resmi bir maça çıkan Tolga, performansıyla alkış aldı. İlk maç sonrası hayli mutlu olan oyuncu, "Yeniden futbolda var olacaksam bunu kulübüme borçluyum. Başkanımız Ali Koç ve hocamız Ersun Yanal, tüm eleştirilere göğüs gerip hep benim yanımda oldular. Bundan sonra kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle taşımak için savaşacağım" şeklinde konuştu.

FORMAYI DOKTORA HEDIYE ETTI

Tolga, Gazişehir maçında giydiği formasını tedavi sürecinde kendisine çok yardımcı olan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'na hediye etti. Formaya "Allah sizden razı olsun" notunu düştü.

İNDİRİME GİDEN ALPER POTUK'A YENİ SÖZLEŞME

Kendi isteğiyle maaşını 2 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşüren Alper Potuk ile F.Bahçe yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, ücretinde yüzde 40 oranında indirim yapan Alper'in, bu kapsamda 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

SON GÖZDE JAİLSON

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Jailson'un Gazişehir maçı performansına övgüler yağdırdı. Tecrübeli hocanın, "Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran bir oyuncu olmamıştı" dediği Jailson, Gazişehir maçında girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 99 isabetli pas yapıp bu alanda yüzde 94.2 gibi önemli bir oran yakaladı ve Zanka ile uyumuyla alkış aldı.