Trabzonspor, AEK karşısında avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, AEK karşısında avantajlı bir skor alıp, 29 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor. Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda AEK'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. AEK 3. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elemişti.

İLK KEZ YUNAN RAKİP

Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak Trabzonspor, geride kalan maçlarda 49 galibiyet, 33 beraberlik, 45 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ilk kez bir Yunan ekibi ile karşılaşacak.

AEK'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç 21.00'de başlayacak

DOĞRULARI YAPIP BAŞARILI OLACAĞIZ

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, rakip AEK'ya saygı duyduklarını belirtip şunları söyledi: "Kendi doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de bu özelliklerdeyiz. Futbolseverler iyi bir maç izleyecekler." Karaman, maçın favorisi ile ilgili soru üzerine, "Oynanmamış hiçbir müsabakada kendimi favori görmem. Doğrularınızı yaparsanız, başarılı olursunuz. Doğruları yaparak inşallah ülkemize döneriz" yorumunu yaptı. Maçın seyircisiz olması içinse, "Seyirci olsa da olmasa da aynı oyunu oynayacağız. Avantaj mı dezavantaj mı olduğunu maç günü göreceğiz" ifadelerini kullandı. Arjantinli oyuncu Sosa ise, "Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

KOZU YİNE SÖRLOTH

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanan iki maçta da 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmasında da fileleri havalandıran Sörhoth, AEK maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak. Bu arada Ünal Karaman ideal kadrosuna dönecek. Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı'yı kulübeye çekerek Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.

AEK: ELENİRSEK BAŞARISIZLIK OLUR

AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso "Trabzon'da Trabzonspor taraftarlarının yaratacağı atmosferi çok iyi biliyorum. Burada da orada da kazanmaya odaklanacağız" dedi. Kaleci Barkas ise "Hem takım hem sistemimiz yeni. Bu sistemle elenirsek bu başarısızlık mı olacak? Evet. AEK'nın hedefleri yüksek. Yenilmemek önemli ama turu geçmek için galibiyet gerekli" diye konuştu.

Kampta doğum günü kutlanan Doğan Erdoğan'a (23), Ünal Karaman pasta yedirdi.