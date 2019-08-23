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'tan 'ya üç seçenek

'ta, sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu , “Kalacağım” dese de yönetim ayrılık görüşmesini gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'ya üç seçenek

Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçından sonra Quaresma ile masaya oturup, ayrılık için 3 seçenek sunacak. Portekizli'nin maliyetinden kurtulmak ve yabancı kontenjanını azaltmak isteyen yönetimin teklifleri şunlar olacak:

1. Kendine kulüp bul, pazarlığı kendin yap. Kolaylık sağlarız.

2. Sana kulüp bulalım. Makul bir ücret iste ve bizim de bonservis kazanmamıza yardım et.

3. Şayet iki yolu da kabul etmezsem yıllık ücretinin yarısını ödeyip sözleşmenin feshi gündeme gelecek. Quaresma'nın ücreti 1.7 milyon Euro....

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Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'ya üç seçenek
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