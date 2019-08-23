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Bjarnason ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , listesindeki İzlandalı orta saha oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 13:14
Denizlispor Bjarnason ile anlaştı

Orta sahaya mutlaka transfer yapmak isteyen Denizlispor'un Aston Villa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Birkir Bjarnason'la görüşmeleri sona yaklaştı. Teknik direktör Yücel İldiz'in kadroda görmek istediği oyuncuyla büyük ölçüde el sıkışan yeşil-siyahlılar, Bjarnason'u kente getirip imza attırmayı planlıyor.

Yönetimin Hırvat defans Antonio Milic'le de görüşmeleri sürüyor.

Süper Lig'de sezona Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek mutlu başlayan Denizlispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi. PFDK, yeşil-siyahlılara stada biletsiz seyirci alınması nedeniyle 100 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 15 bin TL ceza kesti.

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Denizlispor Bjarnason ile anlaştı
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