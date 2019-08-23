Ferdi Kadıoğlu'na milli davet

F.BAHÇE'NIN, 5-0'lık Gazişehir maçında bir gol atan genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'na çağrıldı. 31 kişilik geniş kadroda kendine yer bulan Ferdi, Portakalların 10 Eylül'de Güney Kıbrıs ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilmek için mücadele edecek.

KOLAROV'DA YENİ SIKINTI

F.BAHÇE'NIN bitmek bilmeyen aşkı Kolarov'dan kötü haber geldi. Sırp oyuncunun forma giydiği Roma'da, yeni transfer sol bek Leonardo Spinazzola sakatlandı ve yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Kanarya, B.Dortmund'dan ayrılması gündemde olan Raphael Guerreiro'yu da listesine aldı.

ISLA DA 5 HAFTA YOK!

F.BAHÇE'YE Moses'ten sonra bir kötü haber de Mauricio Isla'dan geldi. Şilili futbolcu dün idmanda ağrıları olduğunu söyledi. Yapılan kontroller sonunda Isla'nın bacak üst kasında kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu en az 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Yine adalesinde yırtık olan ve 5 hafta oynamayacak olan Moses'in ardından Isla'nın sakatlanması Kanarya'nın sağ kanadını felç etti. Ersun Yanal, Başakşehir maçında sağ bekte Murat Sağlam'a, önünde ise Deniz Türüç'e görev verecek.