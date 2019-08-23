Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig karşılaşması)

İngiltere Premier Lig'in 3. Haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligin efsane takımlarından Liverpool ile Arsenal Anfield stadyumunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Öte yandan kıran kırana geçecek bu keyifli maçı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar…

LIVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Liverpool Arsenal Premier Lig karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte tüm bilgiler;