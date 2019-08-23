Luiz Gustavo transferinde sıcak gelişme: Fenerbahçe'nin yeni teklifi...

Fenerbahçe, Luiz Gustavo flörtü, Fransız basınında da geniş yankı bulmaya başladı. L'Equipe gazetesi, "Luiz Gustavo'nun veda şarkısı" başlığıyla verdiği haberde, "Marsilya, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için bir teklif aldı. Brezilyalı oyuncu, bu teklifi oldukça cezbedici buluyor" şeklinde ifadelerle duyurdu. Haberde Marsilya'nın Gustavo'yu 8 milyon Euro'ya transfer ettiği hatırlatılırken, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifin kulüp açısından "kabul edilemez" bulunduğu vurgusu yapıldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Haberde, Gustavo'nun kulüpten ayrılma yönündeki isteği özellikle belirtildi. Marsilya'nın 32 yaşındaki ön liberoya verdiği değere rağmen ayrılmak istemesine de dikkat çekildi. Fenerbahçe cephesinden gelen son bilgiler, L'Equipe'te yazanlarla örtüşüyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'ya 7 milyon Euro teklif etti. Ancak Fransızlar bu teklife henüz 'evet' demedi. Kulüp kaynakları, Başkan Ali Koç ve yönetimin Brezilyalı oyuncunun kadroya katılması için tüm imkanları seferber ettiğini, transferin kısa sürede sonuçlanacağını ifade ediyor.

Kariyerine CRB takımında başlayan Brezilyalı yıldız, sırasıyla Hoffenheim, Corinthians, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giydi.