Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı

İç transferde geçtiğimiz günlerde Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 5 yıl, Mert Günok'un sözleşmesini ile 4 yıl uzatan Medipol Başakşehir, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini de 5 yıl uzattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon turuncu lacivertli formayla 37 maça çıkan Kahveci 4 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev alan oyuncu gol veya asist yapamadı.