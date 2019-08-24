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Bitirim ikili

Bordo-mavililerin 4 resmi maçta attığı 8 golün 7’si Ekuban ve Sörloth’tan geldi

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Bitirim ikili
AEK deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, 3 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı. Bordomavili takım, forvet hattı için kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Daniel Sturridge'yi alırken, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth forvet hattında fırtına gibi esiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de 1 maça çıkan Trabzonspor, rakip fileleri 8 kez sarsarken, bu gollerin 7'si Sörhoth (3) ve Ekuban'dan (4) geldi. Diğer bir golü ise Novak attı. AEK karşında attığı 3 golle hat-trick yapan Ekuban, bu sezon Avrupa maçlarında gol sayısını 4'e yükseltti. Avrupa Ligi elemelerinde forma giydiği 3 resmi maça 2 gol sığdıran Nırveçli forvet Sörloth ise Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
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