Bitirim ikili

BUGÜN NELER OLDU

AEK deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, 3 yıl aradan sonra mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı. Bordomavili takım, forvet hattı için kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Daniel Sturridge'yi alırken, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth forvet hattında fırtına gibi esiyor.. Diğer bir golü ise Novak attı.Avrupa Ligi elemelerinde forma giydiği 3 resmi maça 2 gol sığdıran Nırveçli forvet Sörloth ise Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.