CANLI | Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde açılış haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 21.46'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı. Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.

Ligde 23. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Önemli eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.? Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak. Okan Buruk'un ekibi, bu akşam tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

Ersun Yanal'la ilk peşinde

Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti. Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.