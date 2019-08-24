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’ye R.Madrid talip

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Carlos Kameni’ye R.Madrid talip
Fenerbahçe'nın elden çıkarmak için uğraştığı Carlos Kameni için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'nın Diario gazetesi, Kamerunlu kaleciyi, Real Madrid'in almak istediğini yazdı. Haberde, Thibaut Courtois'in arkasında yedek beklemek istemeyen Keylor Navas'ın ayrılmak istediğini yönetime ilettiği, yedek kaleci arayışlarına başlayan İspanyol devinin de gündemine Kameni'yi aldığı belirtildi. Yedek bekleyecek olmaktan rahatsızlık duymaması ve La Liga tecrübesi nedeniyle Real Madrid'in 35 yaşındaki Kamerunlu eldivene sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Kameni, 8 yıl boyunca La Liga'da forma giymişti.
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Carlos Kameni’ye R.Madrid talip
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