Beşiktaş'tan Maxime Gonalons atağı

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahada yaşanan sıkıntı sonrası şartların uygun olması halinde bir ön libero istemesinin ardından harekete geçen yönetim, aradığını İtalya'da buldu. Çizme basını, siyah-beyazlı kulübün, Roma'nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons'un peşinde olduğunu yazdı. SKY Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Maxime Gonalons için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Roma, kadrosunda düşünmediği Fransız yıldız için bu teklifi değerlendirmeye aldı.

TRANSFERDE RAKİP RENNES

Ancak geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, önceliğinin ülkesi Fransa'da bir kulübe gitmek olduğu ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine mesafeli yaklaştığı kaydedildi. Düşünmek için süre isteyen oyuncuya Fransız kulübü Rennes'nin de talip olduğu gelen haberler arasında. Sevilla'da toplam 15 maça çıkıp 1 gol atan Gonalons'un kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OZZY, 252 GÜN SONRA 11'DE

Oğuzhan, 252 gün sonra resmi maçta ilk 11'de şans buldu. En son Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'deki Malmö maçında as kadroda görev yapan Ozzy, 84'te hocasının sevgi gösterileriyle oyundan çıktı.

'BUNU BEKLEMİYORDUM'

Beşiktaş'ın Tottenham'dan aldığı ve Çarşamba gecesi Türkiye'ye gelen Kevin N'koudou, ayağının tozuyla Göztepe maçında oynadı. 61'de oyuna giren ve performansıyla alkış alan Fransız futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu taraftarı bana anlatmışlardı ama bu kadarını beklemiyordum. Taraftarlar beni çok istedi ve ben de onlara formamı armağan ettim. Sezon sonu kupayı da armağan etmek istiyorum" dedi.