İkinci hafta Süper Lig puan durumu: 2019-2020 Cemil Usta sezonu güncel Süper Lig puan durumu burada...

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun start almasıyla yeşil sahalar kıran kırana ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor. Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Karşılaşmada Başakşehir'in tek golüne 32. dakikada Enzo Crivelli imza attı. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-1'lik skorla biten maçın ardından puan tablosunda nasıl değişiklikler olduğu merak edilerek sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2019-2020 CEMİL USTA SEZONU

Süper Lig'in ikinci haftasında oluşan puan durumu şöyle:





Süper Lig 2. Haftada henüz oynanmayan karşılaşmalar şöyle,

Rizespor - Sivasspor - 25 Ağustos 2019 - 19.15

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor - 25 Ağustos 2019 - 19.15

Antalyaspor - Denizlispor - 25 Ağustos 2019 - 21.45

Galatasaray - Konyaspor - 25 Ağustos 2019 - 21.45

Gaziantep BB - Gençlerbirliği - 26 Ağustos 2019 - 20.00