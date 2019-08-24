Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Manchester United'a son dakika şoku: Premier Lig'de ilk yenilgisini aldı

'a son dakika şoku: Premier Lig'de ilk yenilgisini aldı

'de , konuk ettiği ile 2-1 mağlup oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 19:28
Manchester United'a son dakika şoku: Premier Lig'de ilk yenilgisini aldı
Ligin üçüncü hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United, 89. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Crystal Palace, 90+3'üncü dakikada Patrick van Aanholt'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Marcus Rashford, kazanılan penaltıyı 70. dakikada gole çeviremedi.

Puanını 4'e çıkaran Crystal Palace, maç fazlası ve averaj farkıyla 10. sıraya yükselirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Manchester United ise aynı puanla 5. sıraya geriledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United'a son dakika şoku: Premier Lig'de ilk yenilgisini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN