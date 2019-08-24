Monaco sözünü tutmazsa Radamel Falcao o belgeyi işleme koyacak

Radamel Falcao transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray taraftarı yolunu gözlerken, Fransa'da adeta psikolojik bir savaş devam ediyor. Dün de Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde Monaco ile imzaladığı 'serbest' kalma anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.

SON GÜNE KADAR BEKLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymek isteyen Falcao, bu nedenle Monaco'dan ayrılmayı kafasına koydu. 33 yaşındaki yıldız, transferin biteceği son tarihe kadar bu belgeyi kullanmak istemese de Monaco şayet söz verdiği şekilde serbest bırakmazsa bu belgeyi işleme koyacak.

31 TEMMUZ'DA YAZDIK

SABAH SPOR Kolombiya basınının gündeme getirdiği bu iddiayı 31 Temmuz'da yazmıştı. Neydi o haber hatırlayalım: "2013 yılında Monaco'ya 60 milyon Euro'ya getirdiği Falcao'ya Fransız kulübünün 'ayrılık isteğini' açıklayan menajer Mendes, oyuncunun 'İlk tercihim İspanya La Liga' demesi sonrası arayışlara başladı. Monaco kulübü, 2017'de kontratını yenilerken, 14 milyon Euro'luk yıllık ücretinde indirime giden ve geride kalan iki sezonda önce 9 sonra da 8 milyon Euro'ya oynamayı kabul eden Falcao'ya bonservisinin bedelsiz verileceğini bildirdi. Hatta bunun garantisini verdi."

PEKİ SON DURUM NE?

İKI kulüp arasındaki pazarlık devam ediyor. Oyuncu zaten Galatasaray ile anlaşmış durumda. Bu Galatasaray'ın elindeki en büyük koz... Falcao öyle ya da böyle Galatasaray forması giyecek. Görüşmeler sürüyor. Dün de iki kulüp arasında pazarlık vardı. Monaco hem para istiyor (3 milyon Euro) hem de "Bir golcü daha transfer etmeden bu iş olmaz" diyor. Fransa'dan ayrılmayan menajerler Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

JARDİM: FALCAO SAKAT BU HAFTA OYNAMAYACAK

MONACO'NUN Teknik Direktörü Leonardo Jardim, öğrencisi Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalar yaptı. Monaco'nun, yarın Nimes ile yapacağı maçta Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giymeyeceğini belirten Jardim, şunları söyledi: "Ayağında ağrısı bulunuyor. Ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynardı. Çünkü çok iyi bir profesyonel. Motive olmuyor diye oynamayacak bir futbolcu değil." Falcao, geçen hafta da Metz maçında sakatlığını gerekçe gösterip sahada yer almamıştı.

YENİ SPONSORDAN 18 MİLYON TL

GALATASARAY kulüp üyesi Ahmet Faralyalı'nın sahibi olduğu Pizza Pizza şirketinin yeni ismi TERRA PİZZA, sarı-kırmızılı takımın yeni forma sponsoru oldu. NEF'in reklamını 11 milyon TL karşılığında formanın göğsünde taşıyan Galatasaray, yeni sponsoru Terra Pizza'dan 2019-20 sezonunda 18 milyon TL kazanacak. 1+1 yıllık anlaşma devam ederse gelir 20 milyon TL'ye çıkacak. Anlaşma bugün imzalanacak.