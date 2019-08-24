Pişmanlığın adı Dembele

BUGÜN NELER OLDU

Barcelona 2017'de Neymar'ı 222 milyon Euro'ya PSG'ye sattıktan sonra transfer piyasasına 300 milyon Euro'luk bir kaynakla girmiş ve bu paranın büyük bölümünü Ousmane Dembele (142 milyon Euro) ve Phillippe Coutinho'ya (120 milyon Euro) bonservis bedeli olarak ödemişti.Coutinho, Bayern Münih'e kiralanırken esas hayal kırıklığı Dembele oldu. Barcelona ligin ilk maçında Athletic Bilbao'ya yenilirken takımın en kötülerinden biri Dembele'ydi...İki günlük izinde Dembele'nin Senegal'e gittiği İspanyol medyasında yer alınca menajeri Moussa Sissoko bir açıklama yaparak,dedi. İDMANI TAMAMLAYAMADIVe Dembele pazartesi günü idmana çıktı ancak tekrar ağrılarından şikâyet edince kıyamet koptu.Kulüpte birçok kişi de tedavi yerine annesine gitmesine tepki gösterdi. Dembele sakatlığının yanı sıra iki sezonda disiplin problemleri ile de dikkat çekmiş ve kadro dışı bırakıldığı olmuştu. Dembele'nin menajeri Sissokko oyuncusunun Barcelona'da kalacağını söylese de kulüpte artık onu isteyen sayısının çok olmadığını da vurguladı.