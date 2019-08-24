Vodafone Park’ta siyah tepki

BUGÜN NELER OLDU

90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkan Beşiktaş, coşkulu bir destekle oynadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Bu arada iki takım oyuncuları, Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için TFF'nin kararıyla sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başlarken, tribünler bu süre boyunca sessiz kalarak şiddete uğrayan kadınlar için dikkat çekti.