Ahmet Çakar Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi ve hakemin tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
Giriş Tarihi: 25.8.2019 10:28Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 10:30
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi ve hakemin tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...