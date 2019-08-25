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- maçını yorumladı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda, Medipol 'i 2-1 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi , zorlu mücadeleyi ve hakemin tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 25.8.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 10:30
Ahmet Çakar Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda, Medipol 'i 2-1 mağlup etti. SABAH'ın usta kalemi , zorlu mücadeleyi ve hakemin tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı
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