Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi

SEZONUN ilk maçında Kayserispor'u yenen Alanyaspor dün de sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 29. dakikada Bakasetas ile öne geçti. Kasımpaşa bu gole 33. dakikada Thiam'la karşılık verip skoru 1-1 getirdi. 35'te ise Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda ataklarını artıran Alanyaspor'da 54'de tekrar sahne alan Cisse, takımını 2-1 öne geçirdi. 60'da ise Junior Fernandes'in golü ile durumu 3-1'e getiren Alanya iyice rahatladı. 88'de Bammou da oyuna girer girmez golünü atıp 4-1'lik maç sonuncunu ilan etti.

Erol Bulut yönetiminde ilk iki maçını da kazanan Alanyaspor kalesinde sadece bir gol görürken, bu maçlarda 5 gol atmayı başardı. Maç sonu Akdeniz ekibinde büyük sevinç yaşandı.