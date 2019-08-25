Ankara'da kazanan yok

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile İM.Kayserispor, Eryaman Stadı'nda berabere kaldı: 1-1. İlk atak 4. dakikada ev sahibi ekipten gelirken Orgill'in vuruşu auta gitti. Kayseri ise 14'te önce Mensah daha sonra da Atila ile gole yaklaştı ancak ev sahibi topu çizgiden çıkardı. 19'da Moke ile gelen A.Gücü topu ağlara gönderdi fakatİlk devre 0-0 eşitlikle bitti. İkinci yarıda birçok pozisyon gelişirkin