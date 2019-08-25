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Ankara'da kazanan yok

A.Gücü, Orgill ile öne geçti ancak 90+4’te Umut ile cevap verdi. Başkent ekibinin bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Ankara'da kazanan yok
SÜPER Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile İM.Kayserispor, Eryaman Stadı'nda berabere kaldı: 1-1. İlk atak 4. dakikada ev sahibi ekipten gelirken Orgill'in vuruşu auta gitti. Kayseri ise 14'te önce Mensah daha sonra da Atila ile gole yaklaştı ancak ev sahibi topu çizgiden çıkardı. 19'da Moke ile gelen A.Gücü topu ağlara gönderdi fakat hakem golü ofsayt sebebiyle iptal etti. İlk devre 0-0 eşitlikle bitti. İkinci yarıda birçok pozisyon gelişirkin 59'da Başkent ekibi, Orgill'in kafasıyla öne geçti: 1-0. Ancak Kayseri 90+4'te Umut'un golüyle beraberliği yakaladı ve her iki takım da puanları paylaştı: 1-1.
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Ankara'da kazanan yok
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