Beşiktaş'ta ön libero için yeni hedef: Mario Lemina

Göztepe maçında alınan 3-0'lık galibiyetle keyiflerin yerine geldiği Beşiktaş'ta yönetim de olumlu havanın sürmesi ve kadronun güçlenmesi için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine 6 numaraya takviye için arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, önce Roma'nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons için nabız yokladı. Ancak oyuncunun ülkesinde oynamak istediğini bildirmesi sonrası rota İngiltere'ye döndü. Southampton'ın 25 yaşındaki Gabonlu oyuncusu Mario Lemina için çalışma başlatan yönetim, oyuncunun kulübüne kiralama teklifini yaptı. Çok yönlülüğüyle bilinen, ön liberonun yanı sıra merkezde ve sağda da oynayabilen Lemina için teknik heyetin de rızası alındı.



TEKLİFE SICAK BAKTILAR

KARIYERINDE Marsilya ve Juventus da yer alan başarılı oyuncu için 2017 yazında 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Southampton'ın bu sezon kadroda şans vermediği Lemina'yı kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu hafta içinde görüşmeler için yöneticilerin İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Transfer döneminde şu ana kadar beş oyuncu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, altıncı ismi 6 numaraya alacağı futbolcuyla devam ettirmek istiyor.



RAFİNHA ÖNERİSİ

Ön libero için bir gelişme de İstanbul'da yaşandı. Barcelona'nın 26 yaşındaki orta sahası Rafinha, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı takıma önerildi. Önce Fenerbahçe'ye giden Rafinha cephesi ardından soluğu Beşiktaş'ta aldı. Yönetimin Brezilyalı futbolcuyla ilgili henüz geri dönüş yapmadığı belirtildi.



GARRY MEDEL BOLOGNA'DA

BEŞIKTAŞ'IN 32 yaşındaki ön liberosu Gary Medel de İtalya yolcusu. Şilili futbolcunun transferi için devreye giren Bologna resmi teklifle siyah-beyazlı takımın kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcunun menajeri Fernando Felicevich transferi noktalamak için İstanbul'a gelirken, yönetimle ayrılık görüşmelerini yürüttü. Medel, Bologna ile sözleşme görüşmelerini tamamladıktan sonra İtalya'nın yolunu tutacak. Beşiktaş'ın da kısa zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



BURAK ÇİLEDEN ÇIKTI

GÖZTEPE maçının son bölümünde Beşiktaş'ta kale arkasında yer alan bir grup taraftar Başkan Fikret Orman ve sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlar yaptı. Kendisi için, "Hırsız Burak" diye bağırılmasına sinirlenen ve 85. dakikada bulunduğu locayı terk eden Burak'ı yöneticilerin sakinleştirdiği öğrenildi. Statta taraftarların diğer bölümü ise bu tezahürata tepki gösterdi.

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