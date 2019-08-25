Fenerbahçe'de 494 günlük hasret bitti

GEÇTIĞIMIZ sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Başakşehir deplasmanına ilk 11'de başladı. Geçen hafta Gazişehir maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, dün A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir karşılaşmaya 11'de çıktı. Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Isla'nın sakatlığında sağ beke Ozan Tufan'ı çekti. Ozan'ın bölgesinde ise orta sahada Tolga forma giydi.

TRİBÜNLER SİYAHA BÜRÜNDÜ

FENERBAHÇE deplasman tribünü Medipol Başakşehir maçında, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için siyaha bürüdü. Sarı-lacivertli futbolcular da ısınmaya üzerinde Emine Bulut yazan siyah tişörtlerle çıktı. Fenerbahçe Kulübü sosyal medyasından "Alışmayacağız, Susmayacağız" mesajını paylaştı.

ESKİ KAPTANA ÖZEL İLGİ

4 sezon formasını giydiği Başakşehir'e dün rakip olan Emre Belözoğlu'na karşılaşma öncesi özel ilgi vardı. Tribünlerde fotoğrafıyla, "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı asılan Emre, Arda'nın daveti üzerine Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı. Ayrıca Emre'nin oğlu Ömer Akif ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena, üzerlerinde turuncu-lacivertli forma ile tecrübeli oyuncuya çiçek verdiler.

ZANKA'NIN KAFASI YARILDI!

MAÇTA bir pozisyonda aldığı darbe sonrası Zanka'nın başı yarıldı. Bir süre tedavi olan futbolcu daha sonra oyuna devam etti.



Fotoğraf: Mustafa Nacar

YANAL'A KIZDI

Rodrigues oyundan alınınca sinirlendi.. Geçen hafta da vasat bir futbol ortaya koyan oyuncu, Ersun Yanal'ın eline karşılık vermedi ve kızgın bir şekilde kulübeye oturdu.