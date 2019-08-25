Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. hafta karşılaşmalarında kaspamında Konyaspor'u evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu keyifli maçı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

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