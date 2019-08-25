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Son Dakika: ’de flaş transfer gelişmesi! Rıdvan Dilmen bomba iddia...

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan ’den son dakika transfer gelişmeleri ardı ardına duyulmaya son hız devam ediyor. Kulüp başkanı Ali Koç, Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli’nin koordineli çalışmalarıyla kadrosuna pek çok güçlü ismi katan sarı-lacivertli ekip yeni arayışlara da devam ediyor. Son olarak transferi için yoğun mesai harcanan yıldız isimden gelen sevindirici haber sarı-lacivertli kulüp ve taraftarlarını heyecanlandırdı. Öte yandan sarı-lacivertli camianın sevilen ismi ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer hareketliliğine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 18:37
Son Dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Rıdvan Dilmen bomba iddia...

Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı bir giriş yapan 'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon istediği performansı sahaya yansıtamayarak kötü günler geçiren sarı kanarya yeni sezonda kadrosuna eklediği yeni güçlü isimlerle gözünü şampiyonluğa dikti. Öte yandan transfer döneminin son bulmasına sayılı günler kala temas halinde bulunduğu kulüp ve oyuncularla da anlaşmaya varmaya çalışan sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına sevindirici haberler vermek için yoğun mesai harcıyor.

RIDVAN DİLMEN DUYURDU!

İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

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Son Dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Rıdvan Dilmen bomba iddia...
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