Son Dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Rıdvan Dilmen bomba iddia...

Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon istediği performansı sahaya yansıtamayarak kötü günler geçiren sarı kanarya yeni sezonda kadrosuna eklediği yeni güçlü isimlerle gözünü şampiyonluğa dikti. Öte yandan transfer döneminin son bulmasına sayılı günler kala temas halinde bulunduğu kulüp ve oyuncularla da anlaşmaya varmaya çalışan sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına sevindirici haberler vermek için yoğun mesai harcıyor.

RIDVAN DİLMEN DUYURDU!

İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…