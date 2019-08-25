Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Adil Rami transferini resmen açıkladı

haberleri! transferini resmen açıkladı

stoper transferini gerçekleştirdi... Sarı lacivertlier haberine göre 'yi yarın İstanbul'a getirecek...

Giriş Tarihi: 25.8.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 14:18
Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Adil Rami transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Ahmet Çakar Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Adil Rami transferini resmen açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN