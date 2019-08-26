3 Soru 3 Cevap Bülent TİMURLENK

BUGÜN NELER OLDU

Mor belki de en çok zorlanacağı rakip olan Konyaspor karşısında ilk 11 başladı. Çünkü açık alan seven ve hızını kullanan bir oyuncu. İki karanlık sezonun ardından kendini ispat etmeye geldiği Galatasaray'da takım oyununa ayak uydurması zaman alacaksonrası Galatasaray, üstelik de kiralama bedeli de ödemeden bu kalitede oyuncuyu kadrosuna kattığı için çok şanslı. Terim dün onu iki stoperin arasına sokarken, orta saha derinliğinde raket gibi ayağına güvendi. İlk maçını oynamasına rağmen Avrupa'nın üç büyük liginde forma giymenin verdiği tecrübeyle telaşa mahal vermeden basit olanı yaptı ve iyi top dağıttı. İlerleyen haftalarda çok daha iyisini yapacağı kesin.sezon transferler kampa yetişsin denir ama bu bugünün futbol dünyasında mümkün değil. Galatasaray'ın iki haftada kaybettiği 5 puanın sorumlusu Falcao değil, işi yılan hikâyesine döndürenlerdir. Futbolda gitmek isteyene kimse '' diyemez. Galatasaray'ın da elbette üç kulvar için böyle bir marka golcüye ihtiyacı var.