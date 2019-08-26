İkinci hafta Süper Lig puan durumu: 2019-2020 Cemil Usta sezonu güncel Süper Lig puan durumu burada...

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun start almasıyla yeşil sahalar kıran kırana ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor. Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Trabzonspor Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik sonuçla galip gelirken, Galatasaray'ın evinde oynadığı Konyaspor maçının 1-1'lik beraberlikle bitmesinin ardından puan tablosunda nasıl değişiklikler olduğu merak edilerek sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2019-2020 CEMİL USTA SEZONU

Süper Lig'in ikinci haftasında oluşan puan durumu şöyle:







Süper Lig 2. Haftada henüz oynanmayan karşılaşmalar şöyle,

Gaziantep BB - Gençlerbirliği - 26 Ağustos 2019 - 20.00