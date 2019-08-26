Ligde kolbastı başladı

'PENALTIMIZI VERMEDİ'
Takımına övgü yağdıran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban'ın pozisyonuna 'devam' diyen hakem Koray Gençerler'e sert tepki gösterdi
Maç sonrası konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularını överken, hakemi eleştirdi. "Bu takımı yenmek kolay değil"
diyen Başkan Ağaoğlu, "Hakem bir penaltıyı vermedi. Neden VAR'a gitmedi bilmiyorum. Verilen bir emek var. Görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri lazım.
Kritik pozisyonlarda VAR'ın yardımını almaları lazım"
ifadesini kullandı. Transferi kapattıklarını da vurgulayan Ağaoğlu, "Yapılacak transferleri yaptık. Artık yola bu şekilde devam edeceğiz"
dedi.
NET PENALTIDA HAKEM VAR'A BİLE GİTMEDİ
21. dakikada Ekuban, ceza sahasında Mina ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Malatyasporlu oyuncunun sert şekilde ittiği Ekuban, penaltı itirazında bulunsa da hakem Koray Gençerler oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Bordo-mavili taraftarlar karara isyan etti.
SÜPER KAFA
44. dakikada ağları havalandırarak tribünleri coşturan Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı. Gol pozisyonu sırasında kafasına darbe alan 20 yaşındaki futbolcu, tedavi sonrası oyuna devam etti. Abdülkadir ikinci yarıda dizindeki ağrı nedeniyle 72. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
PEREİRA ŞOV
Maçın en çok orta yapan (7) ve isabetli şut atan (2) ismi olan Trabzonspor'un başarılı sağ bek Pereira, güzel oyununu şık bir golle süsledi. Bu sezon 5 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansa ulaşan Portekizli futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı.
KARAMAN: ALKIŞI HAK EDİYORLAR
TRABZONSPOR'UN
hocası Ünal Karaman
şunları söyledi: "Kazanmak
önemliydi. Panik
yapmadık, İkinci yarı iyi
bir oyun oldu, farkı açabilecek
pozisyonlar bulduk
ancak değerlendiremedik. Oyuncularım insan olmanın, bir caimaya ait olmanın en güzel örneklerini veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Alkışı hak ediyorlar."
31 BİN 815 KİŞİ İZLEDİ
DÜNKÜ karşılaşmada Akyazı tribünleri tamamen dolarken, bordo-mavili futbolcular maç sonrası 2-1'lik galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.