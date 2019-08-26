Ligde kolbastı başladı

VAR'A

BUGÜN NELER OLDU

Takımına övgü yağdıran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ekuban'ın pozisyonuna 'devam' diyen hakem Koray Gençerler'e sert tepki gösterdiMaç sonrası konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncularını överken, hakemi eleştirdi.diyen Başkan Ağaoğlu,ifadesini kullandı. Transferi kapattıklarını da vurgulayan Ağaoğlu,dedi.21. dakikada Ekuban, ceza sahasında Mina ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Malatyasporlu oyuncunun sert şekilde ittiği Ekuban, penaltı itirazında bulunsa da hakem Koray Gençerler oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Bordo-mavili taraftarlar karara isyan etti.44. dakikada ağları havalandırarak tribünleri coşturan Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı. Gol pozisyonu sırasında kafasına darbe alan 20 yaşındaki futbolcu, tedavi sonrası oyuna devam etti. Abdülkadir ikinci yarıda dizindeki ağrı nedeniyle 72. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Maçın en çok orta yapan (7) ve isabetli şut atan (2) ismi olan Trabzonspor'un başarılı sağ bek Pereira, güzel oyununu şık bir golle süsledi. Bu sezon 5 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansa ulaşan Portekizli futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı.hocası Ünal Karamanşunları söyledi: "Kazanmakönemliydi. Panikyapmadık, İkinci yarı iyibir oyun oldu, farkı açabilecekpozisyonlar buldukancak değerlendiremedik.Alkışı hak ediyorlar."DÜNKÜ karşılaşmada Akyazı tribünleri tamamen dolarken, bordo-mavili futbolcular maç sonrası 2-1'lik galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.