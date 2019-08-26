Medel imzayı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ'TAQuaresma'dan sonra Medel dönemi de bitiyor. Şilili futbolcuya talip olan Bologna ile 2 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncunun İtalyan ekibiyle imzaları atmasını bekliyor.Daha önce İngiltere'den West Ham'ın ve yine İtalya'dan Fiorentina'nın talip olduğu futbolcu için yönetimin beklediği ilk ciddi girişim Bologna'dan gelince, gidişine onay verildi.