Monaco çıkarması-2

G.Saray'ın
kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao ile ilgili yeni bir iddia geldi. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Kolombiyalı yıldızın Monaco yönetiminden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini yazdı.
Haberde kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ve G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Bu arada başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak hafta içinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Fransa'ya gidecekler. İkili Monaco'da Falcao'nun da işini bitirecek.
TEPKİLER BİTMİYOR
CİNAYETE kurban giden Emine Bulut ve Tuba Erkol unutulmadı. İki takım futbolcuları da ısınmaya siyah tişörtle çıkarken, ultrAslan üyeleri maça gelen kadın taraftarlara karanfil dağıttı.