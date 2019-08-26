Monaco çıkarması-2

BUGÜN NELER OLDU

kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao ile ilgili yeni bir iddia geldi. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Kolombiyalı yıldızınHaberde kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ve G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Bu arada başkanCİNAYETE kurban giden Emine Bulut ve Tuba Erkol unutulmadı. İki takım futbolcuları da ısınmaya siyah tişörtle çıkarken, ultrAslan üyeleri maça gelen kadın taraftarlara karanfil dağıttı.