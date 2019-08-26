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’a teklif var!

Diagne’yi satamayan G.Saray’ı FFP’den Hollandalı yıldızı kurtarabilir. Oyuncunun menajeri, Al-Nasr’dan teklif olduğunu yönetime iletti

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Ryan Donk’a teklif var!

Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Aksi halde sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyemeyecek. Haftalardır Diagne'ye kulüp arayan Cim-Bom'da sürpriz bir isme teklif geldi. Babel'i sarı-kırmızılı takıma getiren menajer Winny Haatrecht, bir başka oyuncusu Bradley Kuwas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdü. Kuwas'ın Al-Nasr'a transferini gerçekleştiren Haatrecht, bir diğer oyuncusu Donk için de teklif aldı. Donk'u satmayı öncelik olarak görmeyen G.Saray, transfer döneminin sonuna kadar bekleyecek. FFP'deki açık çözülmezse Hollandalı oyuncuyu 2 milyon Euro'nun üzeri bir bedelle Dubai'ye satışı gerçekleşecek, Luyindama'nın ismi UEFA'ya bildirilecek.

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Ryan Donk’a teklif var!
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