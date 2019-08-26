Sıra geldi Lemina’ya

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği25 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Southampton'a kiralama teklifi yapan yönetim,Southampton, kadroda düşünmediği oyuncusunu 1 yıl kiralık olarak gönderebileceğini iletti. Bunun üzerine Lemina ile temaslara başlayan Beşiktaş, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.Medel'in de ayrılığı artık an meselesi olurken, bu transferi bir an önce bitirmek isteyen yönetim işi sıkı tutuyor.