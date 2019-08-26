Slimani golünü attı Falcao izledi

BUGÜN NELER OLDU

Falcao'yu bir türlü Galatasaray'a bırakmayan Monaco'nun en son kurtarıcı olarak transfer ettiği Islam Slimani, ilk maçında golünü attı.39. dakikada sahneye çıkan Slimani, ağları havalandırdı ve ilk iki maçta sıfır çeken takımının bu sezon ilk golünü kaydetti.Monaco, bir başka yeni golcüsü Ben Yedder'in golüyle devreyi 2-0 önde kapattı. Ancak Fransız ekibi, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve son 20 dakikada yediği iki golle rakibine yakalanınca 1 puana razı oldu: 2-2.