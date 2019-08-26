Slimani golünü attı Falcao izledi

Falcao'yu bir türlü Galatasaray'a bırakmayan Monaco'nun en son kurtarıcı olarak transfer ettiği Islam Slimani, ilk maçında golünü attı. Geçen sezon Fenerbahçeli tarftarlara saç baş yolduran ve istenmeyen adam ilan edilen Cezayirli golcü, dün Nimes karşısında ilk 11'de maça başladı.
39. dakikada sahneye çıkan Slimani, ağları havalandırdı ve ilk iki maçta sıfır çeken takımının bu sezon ilk golünü kaydetti. Pası veren ise eski Galatasaraylı Henry Onyekuru idi...
Monaco, bir başka yeni golcüsü Ben Yedder'in golüyle devreyi 2-0 önde kapattı. Ancak Fransız ekibi, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve son 20 dakikada yediği iki golle rakibine yakalanınca 1 puana razı oldu: 2-2. Sarıkırmızılıların günlerdir yolunu gözlediği Falcao ise karşılaşmayı tribünden izledi.