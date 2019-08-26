Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son çare Aboubakar

Son çare Aboubakar

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Son çare Aboubakar
Beşıktaş'ta forvet arayışları devam ederken, transferin bitmesine sayılı günler kala yönetim girişimlerini sıklaştırdı. Siyahbeyazlılar; İngiltere, İtalya ve Güney Amerika'dan isimlerle temas kurarken eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı son çare olarak listeye aldı. Porto'nun B takımıyla maçlara çıkan Kamerunlu golcü diz sakatlığı sebebiyle geçen sezon 241 gün sahalardan uzak kalmıştı. Eğer Beşiktaş istediği forveti alamazsa Aboubakar'ı alacak. Ancak riske girmemek için maç başına sözleşme teklif edilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son çare Aboubakar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN