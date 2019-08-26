Son çare Aboubakar

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta forvet arayışları devam ederken, transferin bitmesine sayılı günler kala yönetim girişimlerini sıklaştırdı. Siyahbeyazlılar; İngiltere, İtalya ve Güney Amerika'dan isimlerle temas kurarken eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı son çare olarak listeye aldı. Porto'nun B takımıyla maçlara çıkan Kamerunlu golcüEğer Beşiktaş istediği forveti alamazsa Aboubakar'ı alacak. Ancak riske girmemek için