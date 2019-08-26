Talihsiz El Kabir

Çaykur Rizespor'un Sivasspor'u konuk ettiği maçın öncesinde ve karşılaşmada sıra dışı olaylar yaşandı. Ç.Rize takımı, stada hareket ettiğinde El Kabir'in tesislerde unutulduğu fark edildi. Faslı futbolcu taksiyle son anda maça yetiştirildi.
Ancak bu sefer de stattaki görevliler, girişte El Kabir'i tanımadı. Yöneticilerin araya girmesiyle oyuncu stada girdi ve sahadaki yerini aldı. 11. dakikada Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan El Kabir, sedye ile çıktı.
Hemen hastaneye kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı
öğrenildi. Faslı futbolcu sezonu kapattı.