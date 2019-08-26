Talihsiz El Kabir

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor'un Sivasspor'u konuk ettiği maçın öncesinde ve karşılaşmada sıra dışı olaylar yaşandı. Ç.Rize takımı, stada hareket ettiğinde El Kabir'in tesislerde unutulduğu fark edildi.Ancak bu sefer de stattaki görevliler, girişte El Kabir'i tanımadı. Yöneticilerin araya girmesiyle oyuncu stada girdi ve sahadaki yerini aldı.Hemen hastaneye kaldırılanöğrenildi.