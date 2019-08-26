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Talihsiz El Kabir

Tesislerde unutulan El Kabir, taksiyle stada yetiştirildi. Ancak oyuncuyu bu kez görevliler tanımadı. Yöneticilerin yardımıyla sahaya giren Faslı futbolcunun maçta fibula kemiği kırıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Talihsiz El Kabir
Çaykur Rizespor'un Sivasspor'u konuk ettiği maçın öncesinde ve karşılaşmada sıra dışı olaylar yaşandı. Ç.Rize takımı, stada hareket ettiğinde El Kabir'in tesislerde unutulduğu fark edildi. Faslı futbolcu taksiyle son anda maça yetiştirildi. Ancak bu sefer de stattaki görevliler, girişte El Kabir'i tanımadı. Yöneticilerin araya girmesiyle oyuncu stada girdi ve sahadaki yerini aldı. 11. dakikada Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan El Kabir, sedye ile çıktı. Hemen hastaneye kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Faslı futbolcu sezonu kapattı.
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Talihsiz El Kabir
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