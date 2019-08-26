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Tamer Avcı: İki takımı da tebrik ediyorum

Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan ’da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından konuştu. Avcı, oynanan futboldan dolayı iki takımı da tebrik ettiğini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 23:16

TFF 1. Lig'in 2. hafta kapanış maçında Altay'ı konuk eden ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Altay'ın geçen hafta mağlup olduğunu söyleyen Avcı, "Bizi iyi analiz etmişler. İlk yarıda oyuna oyuna girmemize engel oldular. 1-0 öne geçmemize rağmen çok çabuk gol yedik ve ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda gerekli önlemlerimizi aldık ve gerçek İstanbulspor'u ikinci yarıda gördük. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. İki takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Tamer Avcı: İki takımı da tebrik ediyorum
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