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, ’ı renklerine bağladı

Uzun süredir sol bek arayışında olan , Kayserispor’dan ’ı renklerine bağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 12:16
Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş'tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı.

Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıp'ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın'ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.

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Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı
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