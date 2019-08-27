Ricardo Quaresma resti çekti

Kadro dışı kararı Beşiktaş camiasını ikiye bölen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Portekizli yıldız, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

Dün de Ümraniye'ye giderek arkadaşlarıyla görüşen ve "Hiçbir sorun yok, buradayım" diyen Q7, yönetime alacakları konusunda haber gönderdi. Kulüp arayışlarını devam eden 35 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

BAŞAKŞEHİR VE PAŞA İSTİYOR

Yönetimin bu işten en az zararla ayrılmak istediği ve kendilerinin de oyuncu için kulüp arayışında oldukları belirtildi. Şayet istenilen sonuç elde edilemezse Quaresma, sezon sonuna kadar kadroda yer almayacak ve 1.75 milyon Euro maaşı da cebine koyacak. Yıldız futbolcuya, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu öğrenildi.

MEDEL DE VEDA ETTİ

BEŞIKTAŞ'IN Şilili futbolcusu Gary Medel'in ayrılığı netleşti. 32 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz hafta kulübün kapısını çalan Bologna, siyah-beyazlılarla pazarlıklar sonrası el sıkıştı. Ardından Medel ile görüşmelere başlayan İtalyanlar, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Bu transfer için Bologna'dan bonuslarla birlikte 2 milyon Euro bonservis alacak siyah-beyazlı ekip, Medel'i 2017 yazında Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.