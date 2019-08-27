Beşiktaş'ta Nkoudou şoku!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson bireysel çalışmasına devam ederken, dünkü antrenmanda ayak parmağına darbe alan Caner Erkin idmana katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Enzo Roco, daha sonra bireysel idman yaparken, transfer görüşmeleri için izin verilen Ricardo Quaresma da antrenmanda yoktu.

Bologna'ya transfer olan Medel için yapılan vedalaşmanın ardından başlayan antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma hareketleri ve ardından istasyon çalışması yaptı. Daha sonra 3 takım halinde yarı sahada taktik idman gerçekleşti.



NKOUDOU KORKUTTU

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Nkoudou, antrenmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, bir pozisyon sonrasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Fransız futbolcu tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

ireysel antrenmanını tamamladıktan sonra sahaya gelen Atiba Hutchinson da bir süre idmanı takip etti. 3 takım halinde yapılan çift kale maçta, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Oğuzhan'ı joker olarak oynatması dikkatlerden kaçmadı. Beyaz takım, yeşil ve kırmızı takıma üstünlük kurarak antrenmanda galip gelen ekip oldu ve her antrenmanda olduğu gibi bu idmanda da basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.