Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi hangi kanalda?

Süper Lig puan durumu açısından önemli olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son 10 maçta Trabzonspor karşısında sadece bir kez mağlup olan takım Fenerbahçe son olarak 2016-2017 sezonunda galip gelmişti. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Heyecanla beklenen Süper Lig derbisinde merak edilenler haberimizde…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

29 Temmuz 2019 Perşembe günü Avrupa Ligi mücadelesinde AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakadan 3 gün sonra da Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor; 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.



En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Uzun süredir teknik heyetin istediği Luiz Gustavo transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı-lacivertiller, sol bek ve forvet hattı için de takviyeye hazırlanıyor.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; transferin bitimine bir hafta kala Luiz Gustavo konusunda çok önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun oturacağı ev ve çocuğunun gideceği okula kadar tüm detayları şimdiden belirledi.

Futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, artık Marsilya ile yapılacak son görüşmeyi bekliyor. Bunun için dün Fransa'ya çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin bu transfere kısa sürede resmiyet kazandıracağı kaydedildi.